お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介（36）が22日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。結婚相手に求める条件などについて語った。昨年9月に蛙亭のイワクラと破局した伊藤。実はイワクラとの結婚も考えていたそうで、「このぐらいの時期には入籍してるだろうなって思っていました」と告白した。現在も結婚は「ゆくゆくはしたい」というが、「今の生活では結婚は難しい。結婚を考えるとどこまで我を貫いてい