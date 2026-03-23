三重２―０佐野日大（１回戦＝２３日）三重は六回、二死満塁から大西が左前適時打を放って２点を先制。先発の左腕・上田は九回二死まで無失点と好投した。佐野日大（栃木）は九回、三重の２番手投手から２安打を放ったが、及ばなかった。