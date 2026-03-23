昨今、我が国の高齢化率は29.3%（※）にまで上昇しています。街を歩けば、3人に1人が65歳以上という世の中です。昔は「老いては子に従え」とよく言ったものですが、最近では老いたことで問題を引き起こす高齢者も少なくありません。今回は、そんな高齢者が巻き起こすとんでもないエピソードを取材しました。◆かつては“人格者”だった男性の変化「正直、最初は誰も“あの人”が迷惑老人になるなんて思っていなかったんです」