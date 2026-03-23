23日の参院本会議で、国民民主党の江原久美子議員が、今回の訪米が日本経済に寄与したといえるか高市早苗総理に質問した。【映像】今回の訪米について、江原議員の質問に拍手が起こる瞬間江原議員は「関税圧力と急激な円安が重なり、『高市不況』が懸念されます。物価高・賃金停滞・財政依存の悪循環が続き、『高市スタグフレーション』が起きかねません」と指摘した。さらに、「2026年春闘における今後の中小企業賃上げへの