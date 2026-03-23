アメリカのトランプ大統領は、イランにより事実上閉鎖されているホルムズ海峡を開放することができれば、勝利宣言したうえで、戦争を終結させようとしている可能性があることがわかりました。これはワシントンポストが22日に報じたもので、当初トランプ大統領が戦争の目標として掲げていたイランの体制転換の実現が困難となるなか、「ホルムズ海峡の再開が、戦争の最重要目標として浮上している可能性がある」と伝えています。また