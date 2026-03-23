北海道で活躍するお笑いコンビ「オクラホマ」の河野真也（46）が23日までにXを更新。義父の死去を報告した。河野は長文を公開し、「1ヶ月前に、妻のお父さんが亡くなりました」と報告。一級建築士だったという義父は11年前に胆石の手術で数日間入院中に使用された抗生剤によりアナフィラキシーショックを起こし20分以上、心停止し「蘇生したものの、低酸素脳症で脳にダメージを負い、それから病院で寝たまま11年。頑張って頑張って