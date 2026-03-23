「F1ど素人」を自称したのは…!?2026年3月29日（日）に決勝レースが行われるF1世界選手権「日本グランプリ」に先立ち、その公式イベント「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」が、3月25日（水）に都内で開かれます。イベントではトークステージも開催されますが、登壇予定の“あるゲスト”のSNSへの投稿に、大きな反響が集まっています。【ツッコミ殺到！】これが「自称・F1ど素人」ドライバーです（投稿を見る）反響を呼んでいるの