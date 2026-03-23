小型犬の飼い主が『ゾッとしたこと』 1.高所から落ちる 小型犬にとって人間のベッドやソファなど家の中の色々な場所が高所です。体の小さい犬ならば落ちただけでも大ケガに繋がります。 小さいので簡単に抱っこできますが、油断して犬を落としてしまい骨折するという事故は多いです。 また犬が自分で高いところを上り下りし、足腰を痛めてしまうこともあります。犬がケガをしないために高所の上り下りを自由にさせるのはやめ