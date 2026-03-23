天然アロマフレグランスブランド「THE ABRAM(R)（アブラム）」を運営する株式会社リーモ・トロージェンは、2026年、アーティストYOSUKEをブランド公式アンバサダーとして迎えたことを発表。「香り」と「音楽」という、いずれも目に見えない感情表現を掛け合わせることで、これまでにない新しい体験価値の創出を目指す。香りは記憶を呼び起こし、音楽は感情を揺さぶる。どちらも“目に見えない感情”に直接作用する芸術だ。THE ABRA