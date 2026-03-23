星街すいせいとサウンドプロデューサー TAKU INOUEによる音楽プロジェクト Midnight Grand Orchestraが、再始動することを発表した。 （関連：Midnight Grand Orchestra、生演奏で届けた1stライブ『Overture』バーチャルワールドに出現した惑星のステージ） 同情報は、昨日3月22日に星街すいせいYouTubeチャンネルでの生配信『【8周年アコースティックLIVE】「#星街すいせい重大発表L