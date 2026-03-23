ソフトバンクは、アイドルグループ「虹のコンキスタドール」とのコラボキャンペーンを4月3日10時から実施する。期間は4月23日15時まで。 期間中、専用サイトでエントリーのうえ、ソフトバンクオンラインショップで対象機種を購入すると先着240名に「コラボオリジナル法被（はっぴ）」がプレゼントされる。新規またはMNPでの契約、および既存ユーザーの対象機種への機種変更も対象と