２０２５年に閉園したノースサファリサッポロに対し、札幌市はすべての建物の撤去を命じる「除却命令」を出しました。市は今回の除却命令について、今も３７棟の違法建築物が残っていることを考えれば、除却命令は妥当だとしています。動物の移送がしやすい時期などを考慮して、期限を１０月末までとしています。 ただ、除却命令には法的拘束力がありますが、従わないケースも少なくありません。その場合は強制的に