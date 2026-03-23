ワリエワは復帰戦でファンから酷評された(C)Getty Images2022年の北京五輪でドーピング違反となっていたフィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ（ロシア）が、現地時間3月21日に同国で開催の「チャンネルワンカップ」で復帰した。【写真】全員が五輪のリンクで一緒に笑って…坂本花織が自撮りした1枚をチェックただ、4回転ジャンプに失敗するなど得点は伸びず、70.09点で4位に終わり、復帰戦を飾ることはできなかった。ロシ