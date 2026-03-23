マイナーでの開幕が決まったキム・ヘソン(C)Getty Images目に見える結果は出してきた。それでも27歳のユーティリティーは、マイナー降格の憂き目に遭った。現地時間3月22日、ドジャースは、韓国人内野手のキム・ヘソンがマイナー3Aに降格すると発表。24歳の若手有望株であるアレックス・フリーランドが、開幕ロースターに名を連ねる形となった。【動画】世界一軍団のパワーだ！韓国代表キム・ヘソンの同点右越え2ランもっと