「ジャックダニエル テネシーアップル」をPRする女優・モデルの朝比奈彩さんブラウンフォーマンジャパンは、「ジャックダニエル フレーバーズ」シリーズから、12年ぶりとなる新フレーバー「ジャックダニエル テネシーアップル」の日本での販売を、4月6日から全国のスーパーやリカーストアなどで順次開始する。また、Amazonおよび、リカーマウンテン他で3月17日から先行予約を開始した。この発売を記念し、3月17日に開催された「JAC