今年秋に予定される任期満了に伴う沖縄県知事選挙に、保守系で地元経済界が支援する新人の古謝玄太氏（42）が、立候補を表明しました。知事選への立候補を表明した古謝玄太氏は那覇市内で23日会見を開き、争点となるアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設について、「普天間基地の危険性除去への現実的な解決策」として、容認する考えを示しました。総務省の元職員で、先月まで那覇市の副市長を務めた古謝氏については、12年