巨人の戸郷翔征投手が１３日、２軍メンバーとしてジャイアンツ球場で練習を行った。前日の楽天戦に１回限定で登板。２死球に３本の長打を浴び４失点と不本意な投球に終わり、２軍で開幕を迎えることが決まっていた。田中将や竹丸、山城ら１軍の先発陣と体を動かした戸郷は２軍で開幕を迎えることに「自分の中でいろいろと整理をしました。降格というのは分かってましたし、自分を見直すいいきっかけ」と話した。キャンプ中