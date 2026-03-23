「東京アニメアワードフェスティバル2026」授賞式の記念撮影東京アニメアワードフェスティバル実行委員会と日本動画協会が主催、東京都が共催する、日本を代表する国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル（TAAF）2026」は、映画祭最終日の3月16日に「コンペティション部門」の授賞式を開催し、長編アニメーションと短編アニメーションのグランプリおよび各賞を発表した。また、アニメーションにおける産業お