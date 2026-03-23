「選抜高校野球・１回戦、三重２−０佐野日大」（２３日、甲子園球場）三重が完封で佐野日大を下し、甲子園春夏通算３０勝をマークした。序盤から息詰まる投手戦となった中、背番号１８の左腕・上田が打たせて取る投球でゴロアウトを量産した。九回２死まで２６個のアウトの内、１７個（犠打アウト含む）を奪った。バックもテンポのいい投球で守備のリズムが生まれ、軽快にさばいた。すると六回、２死満塁から大西の左前適