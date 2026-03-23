社民党の党首選が23日開票され、立候補した3氏はいずれも当選に必要とされる過半数の票を獲得できなかった。福島瑞穂党首と大椿裕子元参院議員の上位2人による決選投票として再選挙が即日告示された。投票は4月4、5両日に行われ、6日に開票されて次期党首が決まる。ラサール石井副党首は決選投票に残れなかった。社民によると、党首選の有権者である党員と協力党員は計5041人。有効投票は4140票で、福島氏が1876票を得てトップ