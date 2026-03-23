【ハノイ＝竹内駿平】ラオス国営通信によると、ラオスの国民議会（国会）が２３日に開会し、トンルン・シースリット国家主席とソンサイ・シーパンドン首相が再任された。任期はともに５年。ラオスは人民革命党による一党支配体制で、トンルン氏は１月の党大会で最高指導者の書記長に再任されていた。トンルン氏は外国依存の強い経済構造からの脱却を図る「独立自主経済」を提唱しており、経済重視の政策を推進していくものとみ