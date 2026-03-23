いつまでも若々しい人は何が違うか。医師の和田秀樹さんは「想定外のことが起きると、意欲を司る前頭葉が活性化する。いつも相手に反応することで前頭葉を鍛えられる喋る仕事は、運良く老化予防できてラッキーだ。こうした職業と無縁の人も、彼らが享受しているメリットを真似したほうがいい」という――。※本稿は、和田秀樹『死ぬまで元気 88の読むサプリ』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／VioletaStoi