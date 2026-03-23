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【The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour】 9月30日 開始予定 東京ディズニーランドは、新しいエンターテイメントプログラム「The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour」（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）を9月30日より開始する。なお、「ク