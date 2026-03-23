禁煙するのに効果的な方法は何か。医師の牧田善二さんは「喫煙者は、タバコを吸ったことで『ストレスが解消した』というのは、まったくの勘違いで単純にニコチン依存症に陥っているだけだ。ただ、禁煙外来で治療を受けられるという点で、糖質依存症よりもニコチン依存症は有利といえる」という――。※本稿は、牧田善二『糖が脳を破壊する』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／petesphotography※写真はイメ