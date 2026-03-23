DeNAは23日、来場者に試合観戦をより楽しんでいただくことを目的に、今年の横浜スタジアムでの公式戦にて実施するイニング間イベントを決定したと発表した。新イベントとして「本物を見ぬけ！リアルフェイク」と「ギリギリ！ストップチャレンジ！」がスタート。また、オフィシャルパフォーマンスチーム dianaとのリレー対決が楽しめる「Hisense ハマスタバトル」や、「at home presents ダンスCONTEST」など、定番の人気イベン