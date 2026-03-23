【SQUARE ENIX POP UP STORE】 4月3日～9月27日 オープン予定 所在地：成田空港第2ターミナル本館4階 AIRPORT MALL 営業時間：8時～20時 スクウェア・エニックスは、成田空港第2ターミナル本館4階 AIRPORT MALLにて4月3日から9月27日の期間「SQUARE ENIX POP UP STORE」をオープンする。営業時間は8時から20時まで。 店舗で