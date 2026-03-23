たびたび議論の的となる、韓国芸能人の空港における“過剰警護”問題。最近も、ガールズグループHearts2Heartsの警備が物議を醸した。【写真】ファンが全治5週間の怪我を負った韓国グループ仁川国際空港に現れたメンバーを警備員たちが取り囲み、互いに手をつないで円陣を組むように移動する様子がSNSで拡散された。この巨大な“人間バリケード”が一般客の動線を完全に塞いでいたことから、「公共の空間を私物化している」との批