BTSが、Spotifyにおいて10億回再生を達成した楽曲を新たに追加した。2020年11月にリリースされたBTSの7thミニアルバム『BE』のタイトル曲『Life Goes On』が、Spotifyにて累計再生回数10億回（3月21日現在）を突破した。これによりBTSは、通算6曲目となる10億再生突破曲を保有することとなった。【写真】「80、90歳になっても…」BTSが語るグループの未来BTSはこれまでに、『FAKE LOVE』『Boy With Luv (feat. Halsey)』『Dynamite