警察は26万人を想定した。しかし実際は、4万4000人から10万4000人規模だった。BTSの完全復活ライブをめぐって浮かび上がったのは、熱狂的な大型イベントにおいて「過剰統制」はどこまで許されるのかという問題だった。【画像】「7年活動してBTSやめるつもりだった」JINが本音ソウルの光化門（クァンファムン）で開かれたBTSの公演について、警察は最大26万人規模の人出を見込んでいた。実際の現場人数は、HYBE推計で10万4000人、ソ