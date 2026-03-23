あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「小学生並みの感想」の略語は？「小学生並みの感想」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字3文字の言葉です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「小並感」でした！小並感とは、感想文の末尾に記すことで、その文が稚拙であることを謙遜して言うネ