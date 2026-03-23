東日本大震災から15年。全国で地震が活発化している。これまで数々の地震予測を的中させてきた地震科学探査機構（JESEA）の「MEGA地震予測」によると、各地で巨大地震の予兆が見られるという。【図解】アップデート版・異常変動全国MAP2026JESEA代表の橘田寿宏氏が語る。「3月に入ってから、東北や首都圏、北信越、九州など全国で震度3〜4の地震が相次いでいますが、今も北は北海道から南は沖縄まで異常が見られており、今後1