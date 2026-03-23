【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.197】抱っこをされながら満足気な表情を見せる茶トラ猫・まるくんは、丸い顔が特徴的な猫。しかし、かつては別猫かと思えるほど、痩せていたそう。飼い主の景市さん（@keikiryu）は、そんな愛猫のビフォーアフターをSNSに投稿。まるくんの成長や変化を振り返り、微笑ましくなりました。◆妻の実家の庭に住み着いていた猫を保護して…景市さんがまるくんと出会ったのは、