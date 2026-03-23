俳優の伊藤淳史が２３日、都内で行われたＮＨＫスペシャル「富士山大噴火迫る“灰色の悪夢”」（４月５日・１２日、後９時）の会見に原日出子と出席した。富士山大噴火という巨大災害をドラマとドキュメンタリーで紹介して防災意識の向上を訴える。「富士山の噴火は他人ごとではない。この作品を通して実感、痛感いたしました。ＮＨＫスペシャルで富士山噴火を放送するということは、その日が遠い日じゃないということ」。リ