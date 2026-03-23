現役のフリー美容師でありながら、経営者・占い師・講師・ヒーラーなど多彩な顔を持つMinoriさん。今でこそすべてが順調な彼女ですが、5000万円もの借金を一人で背負い、シングルマザーとして娘を育てながら貧乏にあえいだ過去も。そんな彼女を救ったのは、スピリチュアルの考え方だったといいます。「もともと超がつくほどアンチスピリチュアルで現実主義者だった私が、まさか引き寄せの法則に救われるなんて思ってもいなかっ