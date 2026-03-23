フィリピンの指示役による広域強盗事件において、フィリピン側の指示役のひとり、藤田聖也被告（41）の裁判員裁判が1月から開かれていた。2月16日の判決公判で東京地裁（戸苅左近裁判長）は藤田被告に求刑通りの無期懲役を言い渡した。藤田被告は判決を不服として控訴している。【図解で見る】「ルフィ事件」特殊詐欺組織の相関図、「かけ子」として注目された寺島春奈被告藤田被告は強盗について「幇助にとどまる」と主張して