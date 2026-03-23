他人の証券口座を乗っ取り、株を売り買いして株価を操縦した罪に問われた中国籍の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。会社役員のリン・シンハイ被告は、去年3月、仲間と共謀し、他人名義の複数の証券口座に不正にログインした上で上場企業の株を売り買いし、株価をつり上げた罪に問われ、起訴内容を認めていました。東京地裁は23日の判決で、「組織的かつ計画的犯行といえる」とした上で、「知人からの借入金など1億円