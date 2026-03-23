◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦(23日、甲子園球場)春の選抜高校野球の大会5日目。この日は1回戦の3試合が行われ、東北(宮城)、英明(香川)、三重が2回戦進出を決めました。第1試合は東北と帝京長岡(新潟)が対戦。初回には東北が、相手投手の乱調を逃さず2つの押し出し四球で2点を先制します。さらに2回にもタイムリーや犠牲フライなどで2点を追加。このまま試合の主導権を譲らず5-1で勝利しました。東北は春の甲子園に出場した