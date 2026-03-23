モデルでプロ雀士の岡田紗佳（32）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。結婚を諦めた過去について語った。岡田は自身の恋愛観について「男なんですよ、私。やってあげたいみたいな」と告白。「しっかりした人を好きにならないんだと思います私は。ちゃんとしている人だと興味を持てない」と続けた。占い師のシウマ氏は「頭が良くてインドアで、色白い人の方がいい