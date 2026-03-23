アメリカとイランの戦闘が激化するとの懸念から株価が一時2600円以上値下がりするなど、市場が混迷しています。23日の東京株式市場は全面安となり、日経平均株価は下げ幅が一時2600円を超える大幅な下落となりました。終値は1857円安の5万1515円でした。アメリカとイランの軍事衝突がさらにエスカレートする懸念が強まっていることから、市場ではリスクを回避しようと株を売る動きが先行しました。株価は先月末に軍事衝突が始まっ