◇第98回選抜高校野球大会佐野日大０―２三重（2026年3月23日甲子園）ピンクに染まった三塁側アルプス席が揺れる中、佐野日大の最終回の猛攻は及ばなかった。2点を追う9回2死から代わったばかりの三重2番手・古川からPL学園の元監督・中村順司氏（79）を祖父に持つ中村主将が右前打で出塁続く小島も右前打で続き、一、二塁とチャンスを広げた。中村はチーム唯一の複数2安打を放ち、スタンドの祖父・順司氏も思わず微笑