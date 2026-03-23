お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが１６日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日は、ブレーク中の女性芸人・ヒコロヒーをゲストに迎えて半生を深掘りした。ヒコロヒーは下積み時代の水商売アルバイトを述懐。「大学もやめて、お笑い１本となったきに新地で働き始めました。。キャバクラみたいな。そこはもう時給３０００円とかにいきなりなるんで。体入（