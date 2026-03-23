俳優斎藤工が２１日放送のＴＢＳ「人生最高レストラン」に出演した。親交がある人物が話題になると「僕こういう番組出させていただくときに、仲良い方って絶対に聞かれるんですけど、１名しかいなくて」と語った。「永野一樹さん」と明かし「あっ、フルネームで言っちゃいましたけど」と言うと、加藤浩次が「（芸人の）永野くん？一樹っていうの？あいつ一樹っていうんだ！」と笑い、島崎和歌子も「初めて聞いた、下の名前！