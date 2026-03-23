日本相撲協会は23日、2年に1度の役員改選に伴い、東京・両国国技館での評議員会で親方10人の新理事就任を承認した。評議員会で承認された親方10人の理事には新任の藤島親方（元大関・武双山）らが名を連ねた。続く理事会では互選で八角理事長（元横綱・北勝海）の続投を決めた。実質6期目に入る八角理事長は相撲協会を通じて以下のコメントを発表した。「本日の理事会で理事長の互選が行われ、理事長に選任されました。引き