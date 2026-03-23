警察車両の赤色灯22日午後10時ごろ、静岡市清水区北矢部町の住宅で「煙が出ている。焦げ臭さもある」と近隣住民から119番があった。23日になって、焼け跡から2人の遺体が見つかった。住民の80代夫婦と連絡が取れておらず、清水署が身元の確認を進めている。署や地元消防によると、約5時間後に消し止められたが、木造2階建てが全焼した。同居する50代の息子は仕事で外出しており、無事という。現場はJR清水駅から南に約2.5キ