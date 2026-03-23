記者会見する和歌山県海南市の神出政巳市長（左）＝23日午前、同市役所和歌山県海南市の小学校に通う女子児童がいじめを受けて2018年に不登校になった事案で、市教育委員会は23日、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」と認定した。市教委は当初重大事態に当たらないとしていたが、調査していた第三者委員会が今月、認定しなかったのは「誤った判断」と答申していた。海南市の神出政巳市長は同日の記者会見で「重大事態と