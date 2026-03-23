〈あらすじ〉1985年、アイルランドの田舎町。ビル・ファーロング（キリアン・マーフィー）は、小さな石炭店を営みながら、妻のアイリーン（アイリーン・ウォルシュ）と5人の娘たちと、質素だが穏やかな暮らしを送っている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）クリスマスが近づくある日、配達先の修道院で何やら事情ありげな光景を目にしたビル。その後、再び訪れた修道院で働く1人の若い娘（サラ・デブリン）から“ここから