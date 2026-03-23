アウトドアを想定！ ホンダ「ヴェゼル HuNT パッケージ」ホンダのコンパクトSUV「ヴェゼル」には、さまざまなライフスタイルに合わせた仕様がラインナップされています。なかでも、アクティブな装いの「HuNT パッケージ」はどのような特徴を持つモデルなのでしょうか。ヴェゼルの現行モデルは2021年にフルモデルチェンジされた2代目です。SUVとクーペを融合させた流麗なスタイルを特徴とし、シンプルで洗練されたデザインや優