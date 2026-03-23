Bye-Bye-Handの方程式に、サポートを務めていた塚川由祐（Dr）が正式加入し、新体制としての活動をスタートした。 （関連：羊文学、m-flo、HANA、Creepy Nuts、ちゃんみな、サカナクション出演『Spotify On Stage Tokyo 2025』初開催レポート） メンバーと同じく大阪 豊中を拠点に活動するドラマー 塚川は、学生時代からの旧知の仲。さらにBye-Bye-Handの方程式は、7月17日の神戸 太陽と虎