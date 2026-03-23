２０２５年に閉園したノースサファリサッポロに対し、札幌市はすべての建物の撤去を命じる「除却命令」を出しました。（長南記者）「市の担当者がサクセス観光側の弁護士事務所に入っていきます」３月２３日午前１１時過ぎ、札幌市の担当者がノースサファリサッポロの運営会社「サクセス観光」に言い渡したのは、すべての建物の撤去を命じる「除却命令」です。（札幌市開発指導課坪田修一課長）「命令書は渡してきま