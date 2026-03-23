＜フォード選手権事前情報◇23日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞アリゾナ州で開催される米国女子ツアー「フォード選手権」（3月26〜29日）。ウェイティング（待機選手）だった渋野日向子がエントリーリストに滑り込んだ。【写真】初々しい！19歳の渋野日向子渋野は昨年のQシリーズ（最終予選会）を24位で突破。出場優先順位は決して高くなく、ウェイティングとして出場枠が空くのを待つ状況だったが、